«Мой любимый, лучший в мире»: Иосиф Пригожин показал, что певица Валерия ест на обед

Продюсер поделился видео жены, которое он записал в одном из отелей Дубая.

Секрет молодости и стройности певицы Валерии можно считать раскрытым. Он — в микроскопических дозах еды. Продюсер Иосиф Пригожин запечатлел свою любимую жену, поглощающую тост в одном из отелей Дубая. И если для большинства людей бутерброд такого размера — это всего лишь перекус, для певицы Валерии он — целый обед.

Видео, на котором вокалистка с аппетитом ест тост, Иосиф Пригожин поделился в Instagram.

«Приехали в отель, только ради того, чтобы съесть бутерброд, — немного недовольным голосом говорит продюсер за кадром. — Расскажи, ради чего мы ехали сорок минут?»

«Ну, не сорок минут мы ехали, а пятнадцать, — поправляет ворчливого мужа певица Валерия. — Для того, чтобы съесть мой любимый, лучший в мире авокадо-тост. Я не знаю, как они его готовят. Но это просто наркотик».

Иосиф Пригожин тут же заметил, что в отеле, куда они приехали ради тоста, действительно, очень вкусные завтраки.

«Для меня это не завтрак, для меня это обед», — уточнила певица Валерия.

Кстати, певица совсем недавно сообщала, что обожает начинать утро с кофе.

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