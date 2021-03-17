«Сутки провела на ИВЛ»: мама бывшей жены Аршавина рассказала о состоянии дочери

Бывшую жену известного футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину, подарившую спортсмену дочку Есению, преследует череда неудач.

Не успела женщина оправиться от аутоиммунной инфекции и перетонита, как тут же ее ослабленный организм атаковал коронавирус. Из одной клиники Алису Казьмину перевели в другую – ковидную. Мама 38-летней Казьминой Наталья Сарычева предполагает, что коронавирусную инфекцию ее дочка могла «подхватить» как раз в те дни, когда лежала в реанимации.

«10 марта перевели в другую клинику. Была сначала совсем тяжелая, сутки провела на ИВЛ, в данный момент получше, лежит в обычной палате. Поражение легких 40% и еще начался плеврит», — поделилась Наталья Сарычева с изданием «СтарХит».

Трое детей Алисы Казьминой сейчас находятся с бабушкой. Накануне старшему сыну женщины исполнилось семнадцать лет, мама из-за болезни праздник наследника пропустила.

Известно, что помогает Алисе финансово сейчас ее первый муж Алексей Казьмин, в браке с которым она родила двух старших детей. Отец же младшей дочери Андрей Аршавин недавно потребовал через суд, чтобы Алиса с тремя детьми освободила особняк, по документам принадлежащий матери спортсмена.

Смотрите также