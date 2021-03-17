«Она склонна к самопожертвованию»: таролог объяснила череду тяжелых болезней у бывшей супруги Аршавина

В последнее время бывшую жену известного футболиста Андрея Аршавина, Алису Казьмину, преследует череда неудач. 38-летняя женщина не выбирается из больниц. Некоторое время назад она перенесла аутоиммунное заболевание, затем панкреатит, медикаментозную кому. Сейчас Алиса Казьмина вновь находится в клинике, у многодетной мамы тяжелая форма коронавируса и пневмония. В довершение ко всему, ей с тремя детьми предписано освободить особняк, который по документам принадлежит маме Андрея Аршавина, и бывшая свекровь требует от Алисы через суд почти два миллиона рублей за то, что год живет в ее доме.

Случайности, как известно, не случайны. Таролог Элена Гамаюн проанализировала матрицу Алисы Казьминой и пришла к выводу, что молодая женщина словно проживает не свою жизнь.

«То, что происходит у Казьминой, — как будто бы не по судьбе. То есть по ее карме у нее сейчас вот этого всего быть не должно», — поделилась Элена Гамаюн.

По словам таролога, у Алисы слишком мягкая матрица, которая не может оттолкнуть от себя некие неприятные вещи.

«Это количество негатива, которое сейчас испытывает Казьмина, направляется на Аршавина и на нее саму. Он по матрице человек очень сильный, способен это все от себя оттолкнуть. А Алиса не может, ее матрица более мягкая. Она склонна к самопожертвованию, остро воспринимает каждое плохое слово в свой адрес», — объяснила таролог в беседе с ФАН.

По мнению Элены Гамаюн, помочь Алисе Казьминой в дальнейшем избежать напастей может парапсихолог. Он научит молодую женщину справляться с трудностями психоэмоционального характера.

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