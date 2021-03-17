«Добро пожаловать в этот мир»: Настя Паршина из «Дома-2» впервые стала мамой

Блондинка и ее избранник Никита Уманский принимают поздравления с новорожденным.

Радостное событие произошло утром семнадцатого марта у пары бывших участников реалити-шоу «Дом-2» — Анастасии Паршиной и Никиты Уманского. Влюбленные стали родителями маленького мальчика, который сделал их еще более счастливыми людьми.

«17.03.2021, в 9:25. Добро пожаловать в этот мир, наш сын», — написала Настя Паршина в сторис Instagram.

Уже через пару часов после появления сына на свет Никита Уманский запечатлелся с ним в коридоре клиники. Снимком, на котором он держит на руках драгоценный сверток, экс-участник «Дома-2» поделился в Instagram.

«Я папа, — сообщил Никита Уманский. — Все хорошо. Все подробности будут позже, но расскажет сама Настя. Обнимаю».

Поклонники пары тут же принялись поздравлять молодых родителей с прибавлением. Они пожелали малышу и его маме с папой счастья и здоровья.

Стоит отметить, что наследник Насти и Никиты появился на свет с помощью кесарева сечения, операция была запланирована заранее. У Паршиной во время беременности обнаружились проблемы, которые помешали ей родить ребенка естественным путем.

Напомним, что для Никиты Уманского новорожденный малыш стал вторым, у молодого человека есть сын Андрей от экс-возлюбленной. Настя Паршина мамой стала впервые.

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