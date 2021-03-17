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«Клеймо на всю жизнь»: продюсер о решении гражданской жены «Иванушки» Яковлева лечь в психбольницу

По словам Олеси Сазыкиной, ей действительно жалко Александру Куцевол.

«Клеймо на всю жизнь»: продюсер о решении гражданской жены «Иванушки» Яковлева лечь в психбольницу
Олег Яковлев и Александра Куцевол. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Олеся Сазыкина, которая, как она уверяет, ранее была администратором в группе «Иванушки», поддержала гражданскую жену покойного музыканта Олега Яковлева Александру Куцевол — она легла в психиатрическую больницу, преследуя, как думают некоторые, свои определенные цели.

Олег Яковлев
Олег Яковлев. Фото: Globallookpress.com

По словам Сазыкиной, Куцевол сильно любила Яковлева. Она поражена, что девушка после всех неприятностей, которые свалились на ее голову, так стойко переживала личное горе. Как считает Сазыкина, Олег Яковлев предал гражданскую жену, не отписав на нее свою квартиру.

«Я эту девочку знаю давно. Она может пореветь, бутылку вина выпить, но она не будет лежать в психиатрической больнице — это же просто-напросто сделать себе клеймо на всю оставшуюся жизнь. Да нет никакой больницы. Сашка взяла оборону непонятную, только себе ярлык вешает, чтобы считали, что она ненормальная».

Олеся Сазыкина

Ранее стало известно, что Александра Куцевол оказалась в психиатрической клинике. Таким образом, она надеется избежать выселения из квартиры гражданского мужа, который по каким-то только ему ведомым причинам не упомянул ее в завещании, сообщает Пятый канал.

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Александра Куцеволгруппа "Иванушки"Новости googleОлег ЯковлевОлеся Сазыкина