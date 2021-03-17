«С днем рождения, любимый»: Волочкова запечатлелась в объятиях нового мужчины

В прошлом году Анастасия Волочкова собиралась замуж. По ее словам, свадьба должна была состояться в одну из красивых дат октября, но торжество перенесли из-за пандемии. Личность возлюбленного она долго скрывала, а его имя решила рассекретить во время отдыха на Мальдивах. Оказалось, что мужчину зовут Олег.

В январе балерина отметила свое 45-летие, а на следующий день объявила о расставании с возлюбленным. Найти новую любовь блондинке не составило труда. В своем Instagram она вновь показывает, как счастлива с неким мужчиной. Правда, лицо его по старой традиции скрывает. Известно только, что избранник Волочковой празднует день рождения в ее компании.

«С днем рождения, любимый!» — подписала фото балерина, позируя с бокалом шампанского рядом с мужчиной.

Отмечали торжество влюбленные в домашней обстановке. Анастасия позировала в розовом топе и коротких шортах.

Напомним, у что Анастасии Волочковой есть взрослая дочь Ариадна, которая живет со своим отцом Игорем Вдовиным.

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