Неожиданный выбор: кого Алла Пугачева пригласила к себе домой на ужин в честь праздника цветов

Имя этого человека до последнего держалось в секрете.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева по уже давней традиции в первое воскресенье марта «разрешает весну». Как известно, более пятидесяти лет назад исполнительница придумала праздник цветов. Раньше она сама раздавала небольшие букеты прохожим в центре столицы, а сейчас это уже который год делают ее преданные поклонники.

Обычно каждый вечер Пугачева устраивает в честь праздника цветов крупное торжество, где собирается вся элита шоу-бизнеса. При этом по традиции на празднике присутствует один новичок. Его имя держится в строжайшем секрете. Все гости узнают имя счастливчика уже на месте.

В этом году из-за пандемии праздник прошел в скромной обстановке. При этом новичок в доме у Примадонны все-таки появился. Им оказалась актриса Нонна Гришаева.

«Когда тебя приглашает человек, который был твоим учителем первым учителем. Потому что я у Аллы Борисовны училась, когда была маленькой девочкой, как надо петь душой — это счастье». Нонна Гришаева

Отметим, что в праздник цветов в этом году к замку Примадонны пожаловали фанаты. Певица вышла к ним и официально «разрешила весну», сообщает «Пятый канал».

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