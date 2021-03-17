Международный уровень: популярный сериал ТНТ «Триада» продан для показа за рубежом

Ситком «Триада» в ближайшее время будут показывать за рубежом. «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и Armoza Formats достигли соглашения по продаже прав на комедийный хит ТНТ. Компания может показывать уже вышедшие эпизоды сериала за пределами СНГ, а также адаптировать формат и сюжет «Триады» для зрителей разных стран.

Как отметил руководитель департамента продаж компании Armoza Formats Саломе Пейон, он безумно рад, что у сериала появится зарубежная аудитория. Сотрудничество с каналом ТНТ благодаря этому выйдет на новый уровень.

По словам Пейона, за рубежом давно пользуются успехом российские триллеры. Теперь пришел черед других жанров. Он добавил, что зрители по всему миру узнают себя в этих героях. Будут сопереживать и смеяться над ситуациями, в которые они попали.

Напомним, что в сюжете «Триады» история молодого человека по имени Толя. Одновременно три женщины признаются, что ждут от него детей. В итоге все три дамы переезжают жить к нему под одну крышу.

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