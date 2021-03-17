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«Без него не пойду никуда»: Арзамасова попросила в подарок у Авербуха верблюда на дачу

Как отметила звезда сериала «Папины дочки», ее муж крайне несговорчивый человек.

«Без него не пойду никуда»: Арзамасова попросила в подарок у Авербуха верблюда на дачу
Лиза Арзамасова. Фото: Globallookpress.com

Хореограф Илья Авербух в Instagram разместил забавный ролик со своей женой — актрисой Лизой Арзамасовой. На кадрах звезда сериала «Папины дочки» сидит около верблюда, буквально вцепившись в него мертвой хваткой.

«Илюшенька, вот этому семь лет. Ему через три года на пенсию. Давай его к себе на дачу возьмем? Приедем за ним, пожалуйста».

Лиза Арзамасова

«Давай, давай, поехали», — ответил на это ее любимый супруг.

«Без него не пойду никуда. Ты несговорчивый. Я что у тебя многого прошу?» — стала умолять мужа Лиза Арзамасова.

Под видеозаписью Илья Авербух сделал приписку: «И чтобы желания всегда совпадали с возможностями. И всегда звучал твой смех».

Напомним, что Лизе Арзамасовой исполнилось 17 марта 26 лет. Вместе с мужем актриса отдыхает в Дубае.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова сыграли свадьбу в конце прошлого года. До этого они на протяжении нескольких лет скрывали от широкой общественности свой роман. Разница в этой паре составляет 21 год.

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