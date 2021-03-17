Итоги двух лет: объявлена дата проведения музыкальной премии «Муз-ТВ»

Названа дата ежегодной Премии Муз-ТВ. Церемония состоится 4 июня 2021 года во дворце спорта «Мегаспорт» и впервые объединит итоги сразу двух лет – 2019 и 2020 годов. Слоганом мероприятия стала многозначная игра слов — «Премия Муз-ТВ — 20/21» — «Начало света».

«В этом году мы будем удивлять по-настоящему! Работа над постановкой не останавливалась все это время, и я могу с уверенностью сказать, что это будет технологичное шоу с использованием самых последних трендов в спецэффектах и режиссуре», — сказал режиссер премии Олег Боднарчук.

Кто станет ведущими премии — станет известно позже. Канал решил сохранить интригу и озвучит их имена только 22 марта.

Смотрите также: