«Меня вообще, если честно, этот конкурс не очень интересует»: Любимова высказалась о «Евровидении»

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что ее мало интересует конкурс «Евровидение». По ее словам, Министерство культуры не должно принимать участие в отборе на конкурс, потому что «он так себе».

Как добавила Любимова, в недалеком будущем пройдет конкурс Рахманинова к юбилею композитора и пианиста. Вот это, по мнению министра культуры, огромная радость. По словам Ольги Любимовой, для обсуждения кандидатов на поездку на «Евровидение» существуют другие площадки и эксперты.

«Меня вообще, если честно, этот конкурс не очень интересует. Я считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться… Он вообще к культуре не имеет никакого отношения и не имел никогда». Ольга Любимова

Напомним, что на «Евровидении» Россию в мае этого года будет представлять певица Манижа. После ее выбора было масса критиков. Многие считают, что у этой исполнительницы нет шансов на победу, сообщают РИА «Новости».

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