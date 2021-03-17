Пожизненная блокировка: фанаты Пугачевой решили бороться с оскорблениями в адрес певицы в Instagram

Писать гневные комментарии в адрес звезды больше безнаказанно не получится.

Поклонники певицы Аллы Пугачевой решили бороться с гневными комментариями в адрес примадонны отечественной эстрады в Instagram на ее фанатской страничке. Не секрет, что практически под каждой фотографией звезды находились завистники, которые оставляли нелицеприятные комментарии в ее адрес. Больше делать это безнаказанно не получится.

На фанатской страничке Аллы Пугачевой в Instagram появилась запись, что теперь любое оскорбление чести и достоинства Примадонны выйдет теперь авторам боком.

«С этого дня! Любое оскорбление чести и достоинства Аллы Борисовны Пугачевой, а также ее семьи, друзей, коллег и, конечно, моих подписчиков, будет караться пожизненной блокировкой. Все негативные комментарии будут немедленно удалены!» Администратор группы Аллы Пугачевой

Напомним, что у Аллы Пугачевой сразу несколько фанатских страничек в социальных сетях. На них, как правило, публикуются архивные фотографии, а также видеозаписи с ее концертов прошлых лет.

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