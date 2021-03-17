«Какой напиток вы предпочитаете?»: Валерия рассказала, как начинается ее день

Певица Валерия и Иосиф Пригожин довольно часто отдыхают в Дубае. Предыдущий их отдых в Арабских Эмиратах случился недавно, в завершении путешествия Иосиф Пригожин вылечился от коронавируса. А после принял участие в популярном шоу «Маска», что стало сюрпризом даже для самой Валерии.

В своем микроблоге артистка показала, как проводит время на курорте, заодно отметила, с чего начинается ее день. Выяснилось, что Валерия предпочитает по утрам пить кофе.

«Мой день начинается с чашечки кофе. А какой напиток вы предпочитаете по утрам? У меня, кстати, отсутствует зависимость от кофеина, спокойно вообще могу ничего не пить — ни чай, ни кофе, но аромат жареных зерен создает особенную атмосферу и уют. Именно по этой причине лет пять тому назад у меня и начались взаимоотношения с этим напитком», — сказала Валерия.

Добавим, что вместе с ней и Пригожиным в Дубае также отдыхают Арсений Шульгин с женой и двухмесячной дочкой. 52-летняя Валерия впервые стала бабушкой 1 января 2021 года.

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