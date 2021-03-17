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Выход песни запланирован на апрель: Клава Кока создаст гимн современной свободной девушки

Известная певица стала лицом канала «Суббота!».

Выход песни запланирован на апрель: Клава Кока создаст гимн современной свободной девушки
Клава Кока. Фото: Globallookpress.com

Певица Клава Кока стала лицом «Субботы!». Об этом сообщает пресс-служба канала. Она уже снялась в промороликах, которые можно увидеть в эфире.

Клава Кока
Клава Кока. Фото: предоставлено пресс-службой канала «Суббота!»

Как отметила Клава Кока, ей самой очень нравится данный канал. Она в полном восторге, что он женский и можно хоть целый день валяться в кровати и смотреть классные шоу, сериалы и фильмы. Исполнительница признается, что в основном ее творчеством интересуются девушки, а для них он был просто необходим. Аналогов, как она заявила, подобному каналу на российском телевидении просто нет.

Кроме того, Клава Кока записывает саундтрек для «Субботы!». Релиз новой песни запланирован на апрель.

«Сейчас мы с командой работаем над саундтреком для канала «Суббота!». Постараемся создать гимн современной свободной девушки, которая делает все, что ей нравится».

Клава Кока

Напомним, что Клава Кока — одна из новых звезд на российской эстраде. Сразу несколько ее композиций стали лидерами музыкальных чартов за последние несколько лет.

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