Выход песни запланирован на апрель: Клава Кока создаст гимн современной свободной девушки

Певица Клава Кока стала лицом «Субботы!». Об этом сообщает пресс-служба канала. Она уже снялась в промороликах, которые можно увидеть в эфире.

Как отметила Клава Кока, ей самой очень нравится данный канал. Она в полном восторге, что он женский и можно хоть целый день валяться в кровати и смотреть классные шоу, сериалы и фильмы. Исполнительница признается, что в основном ее творчеством интересуются девушки, а для них он был просто необходим. Аналогов, как она заявила, подобному каналу на российском телевидении просто нет.

Кроме того, Клава Кока записывает саундтрек для «Субботы!». Релиз новой песни запланирован на апрель.

больше по теме Весеннее преображение: Вера Брежнева предстала на селфи с афрокудрями Многие поклонники даже не узнали певицу на фото.

«Сейчас мы с командой работаем над саундтреком для канала «Суббота!». Постараемся создать гимн современной свободной девушки, которая делает все, что ей нравится». Клава Кока

Напомним, что Клава Кока — одна из новых звезд на российской эстраде. Сразу несколько ее композиций стали лидерами музыкальных чартов за последние несколько лет.

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