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«Быть причесанным»: пятилетняя дочка Николаева устроила для отца салон красоты

Забавными кадрами музыкант поделился в своем микроблоге.

«Быть причесанным»: пятилетняя дочка Николаева устроила для отца салон красоты
Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова состоят в браке более десяти лет. А пять лет назад они стали родителями девочки, которую назвали Вероника. Это младшая дочь композитора, которая уже тоже делает успехи в музыке. Заботливый отец часто делится со своими фанатами в Instagram кадрами, на которых Вероника играет на фортепиано. На этот раз Николаев показал еще одно милое видео. Вероника решила поухаживать за папой и причесала его.

Игорь Николаев с дочкой
Игорь Николаев с дочкой. Скриншот: instagram.com/igor_nikolaev_music

«Утром главное — быть причесанным!» — подписал видео Николаев.

Напомним, у музыканта также есть старшая дочь Юлия. Она живет в США и работает в сфере медицины. Недавно семья Николаева побывала у нее в гостях. Там же пятилетняя Вероника освоила навыки верховой езды.

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