«Лучшая по физике и химии»: Анна Плетнева рассказала об успехах своей «французской» дочери

Певица Анна Плетнева рассказала о своей старшей дочери Варваре, которая уже много лет живет во Франции и учится в местной школе.

«Старшая дочь Варя мечтает о медицине. Сейчас учится во Франции, и в своем классе она лучшая по физике и химии».

Анна Плетнева

Гордится Анна Плетнева и успехами своих наследников от второго союза. По ее словам, у дочери Маруси прекрасный слух и голос. Она очень артистичная девушка. Играет на гитаре и фортепиано. Плетнева надеется, что когда-нибудь наследница выйдет на сцену. Что касается сына Кирилла, который появился на свет в 2009 году, то он, как выразилась исполнительница, драчун, увлечен боксом. По словам Плетневой, ее наследников не удастся увидеть на обложках журналов, но она ими очень гордится. Все ее дети прекрасно говорят на английском, немецком и французском языках, сообщает «МК».

Напомним, что старшая дочь Варвара родилась у Плетневой в 2003 году. Маша появилась на свет спустя три года.

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