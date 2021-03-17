«Мечты сбываются»: Семенович вслед за Лорак отправилась в путешествие

Минувшие выходные в Стамбуле провела Ани Лорак. Своим фанатам артистка показала видеоролик, на кадрах которого она гуляла по турецкому городу. После нее в Стамбул отправилась и Анна Семенович. В своем Instagram певица поделилась кадрами, на которых запечатлелась рядом с главными достопримечательностями города.

«Мечты сбываются, как я давно мечтала о Стамбуле», — написала Семенович.

В Турции артистка отдыхает вместе с братом.

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Напомним, на днях певица с помпой отметила свой день рождения. Среди гостей отметилась и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Также Анна сообщила, что рассталась со своим возлюбленным. При этом на вечеринке знаменитость показала шикарное колечко. Кто именно подарил ей это украшение Семенович держит в тайне.

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