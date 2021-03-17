Борис Корчевников в студии ток-шоу впервые рассказал о последнем письме от отца

Родитель, который много лет назад ушел от его матери, умер в 2015 году.

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые рассказал о последнем письме, полученном от своего отца незадолго до его смерти.

«Почему-то я сейчас вспомнил. У меня папа был директором театра. Когда он уже умирал и не мог говорить, то он написал мне: «Сорок лет отдал театру». Всю жизнь. С каким-то сожалением он это говорил. Что можно было бы как-то по-другому прожить жизнь». Борис Корчевников

Ведущий спросил своего гостя актера Андрея Шаркова, никогда ли тот не жалел, что выбрал такую профессию. «Жалеть было бы глупо. Я никогда не жалел. У меня все удачно складывается. Я надеюсь, что я так и доживу потихоньку в своих теплых лучах», — заметил актер.

Напомним, что Борис Корчевников рос без отца. Они впервые познакомились, когда телеведущему было уже 13 лет. Папа Корчевникова Вячеслав Орлов ушел из жизни в октябре 2015 года. Он более тридцати лет проработал директором Московского драматического театра имени Пушкина. Свой пост покинул в сентябре 2012 года по состоянию здоровья.

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