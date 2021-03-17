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«Очень домашняя»: 39-летняя Макеева показала честное селфи без макияжа

Недавно стало известно, что актриса выходит замуж.

«Очень домашняя»: 39-летняя Макеева показала честное селфи без макияжа
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Помимо службы в театре Анастасия Макеева успевает участвовать в различных шоу. В данный момент актриса снимается в проекте «Точь-в-точь», где путем преображения в различных звезд зарабатывает высокие оценки жюри. Также она успевает активно вести свой Instagam. На этот раз Анастасия поделилась с фанатами честным селфи без макияжа.

«Интересно, у вас меняется цвет глаз от одежды или только у меня? Когда в зеленом, я прямо кошка. Правда, сейчас очень домашняя и без косметики», — подписала фото Макеева.

Напомним, недавно стало известно, что 39-летняя актриса выходит замуж. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного Романа Малькова она получила на сцене театра.

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