«Я не хотел брать на себя эту обузу»: Андрей Шарков объяснил, почему у него нет детей

Актер Андрей Шарков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему у него нет детей. Его женой является актриса Татьяна Капитонова.

«Мы познакомились, когда учились вместе в театральном институте. Я влюбился даже не в женщину, а в ее талант. Я очень люблю талантливых людей. Бывают в театре такие сволочи, а как актеры — потрясающие. Мы полюбили друг друга, сегодня счастливы. Она мне всю свою жизнь отдала. Я, конечно, виноват. У нас нет детей. И в этом моя вина. Я не хотел детей. У нас была возможность и неоднократно, но я эгоист. Боялся этого. Жили мы бедно. Я не хотел брать на себя эту обузу. Каюсь. Мы хотели даже разводиться. Бурно все было. Со временем жизнь сделала свое дело. Люди становятся ближе, роднее, теплее». Андрей Шарков

При этом актер заявил, что одного ребенка он все же воспитал. «Много лет назад сестра оставила ребенка, и я записал его на себе. Мы сделали многое, чтобы воспитать эту девочку. У нее мое имя и мое отчество. Я приложил усилия, чтобы одна жизнь состоялась», — сказал актер.

Напомним, что Андрей Шарков прославился по роли судебно-медицинского эксперта в сериале «Тайны следствия». Также он запомнился по ролям в «Бандитском Петербурге» в пятом и шестом сезоне.

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