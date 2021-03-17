Леди Шик: Лопырева вслед за Климовой отметилась в твидовом костюме с юбкой по фигуре

Комплекты из любимого материала Коко Шанель теперь в тренде.

Моду на костюмы из твида ввела еще в 60-е годы Коко Шанель, позже эти наряды стали фактически визитной карточкой бренда ее имени. А также символом респектабельности, элегантности и утонченности.

На шоу «Модный приговор» Александр Васильев высказывался, что образы в твиде — это простой путь добавить своему имиджу лоска. Не случайно многочисленные отечественные звезды поддержали возродившийся тренд на костюмы и жакеты в духе Шанель.

У ведущей Ольги Орловой их — целый арсенал. Звезда отправляется в любимом твиде практически во все места: на тусовки, в рестораны, на работу и просто на встречи с друзьями.

Не смогла удержаться и примерила актуальный розовый костюм и Екатерина Климова. Она выбрала укороченную модель жакета и юбку по фигуре на запах.

Женственный образ из твидового комплекта составила и Виктория Лопырева. Блондинка остановила свой выбор на приталенной модели жакета и юбке-карандаше выше колен. Графичности образу добавила черная окантовка по воротнику и карманам.

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