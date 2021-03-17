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«Я сказала Тарасовой «нет», она на меня разозлилась»: Грищук вспомнила, как поссорилась с тренером

Как отметила фигуристка, причиной конфликта стал четырехлетний контракт, который она отказалась подписывать.

«Я сказала Тарасовой «нет», она на меня разозлилась»: Грищук вспомнила, как поссорилась с тренером
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Оксана Грищук заявила, что между ней и тренером Татьяной Тарасовой черная кошка пробежала после Олимпиады 1998 года в японском Нагано.

Наставница предложила ей, ее партнеру Евгению Платову и олимпийскому чемпиону в мужском одиночном разряде Илье Кулику подписать четырехлетний контракт. По нему они обязались выступать на соревнованиях и отдавать процент от заработков Тарасовой.

Оксана Грищук и Евгений Платов
Оксана Грищук и Евгений Платов. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Грищук, все они от таких условий отказались, посчитав их наглостью со стороны тренера. Они были способны и сами ставить программы, приглашать постановщиков.

По словам Грищук, Тарасова не воспитывала пару Грищук–Платон. Это заслуга прежде всего тренера Натальи Линичук. Как сказала фигуристка, за полтора года работы с Тарасовой они с ней полностью расплатились.

«Почему тогда мы должны подписывать с ней контракт на четыре года? Чтобы она дальше нас кассировала эти четыре года? За что? Я сказала Тарасовой «нет», она на меня разозлилась».

Оксана Грищук

Напомним, что Оксана Грищук побеждала в танцах на льду вместе с Евгением Платовым на Олимпийских играх 1994 и 1998 годов. Соревнования проходили в норвежском Лиллехамере и японском Нагано, сообщает портал Sport24.ru.

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