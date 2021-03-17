Огненный апельсин: Седокова в ярком платье поманила пышным бюстом

Прошлой осенью Анна Седокова презентовала свою вторую книгу. Первая под названием «Искусство соблазнения» увидела свет десять лет назад. В новом издании певица решила рассказать всю правду о своей жизни, поэтому оно получилось биографическим — «Я сильная. Я справлюсь».

Откровенные кадры для Седоковой не редкость. Она часто показывает своим фанатам личные снимки. На этот раз в своем Instagram артистка разместила кадр, на котором позировала в платье огненного цвета, засветив «ложбинку греха».

Напомним, в прошлом году 37-летняя Анна вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал баскетболист Янис Тимма. Пара встречалась около года.

Смотрите также: