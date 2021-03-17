На грани фантастики: Назима в эротичном платье с рукавами-крыльями подразнила роскошным декольте

Артистка лейбла Black Star Назима в этом году отметилась на Мальдивах. Для певицы это первый отпуск на райских островах, поэтому для своего отдыха она собрала целый арсенал модных нарядов.

Звезда сделала ставку на яркие облачения. Она уже успела выгулять роскошное платье оттенка мандарина, а теперь предстала на побережье Индийского океана в желтом. И вновь ее выбор пал на летящую модель из легкой ткани.

В этом роскошном пляжном платье Назима была похожа на райскую птицу, и все за счет рукавов-крыльев. Благодаря глубокому декольте и вырезам по бокам одежда имела привкус секси.

«Я думала, что мой любимый цвет черный. Но эти наряды меня переубедили в обратном», — сказала брюнетка.

Ее образ высоко оценил профессиональный стилист Руслан Громов.

«Желтый цвет входит в ряд самых модных оттенков текущего года. Гофрированный материал крайне опасен, запросто может прибавить пару лишних килограммов. Назима вполне стройная, поэтому ей бояться в этом плане совершенно нечего. Платье интересное, на мой взгляд, идеальный вариант для пляжного сезона. Оно располагает именно к водоему, природе и т.д. В городских реалиях это платье будет выглядит неуместно», — прокомментировал эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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