«Уехал в Америку и закрутил роман»: Грищук рассказала о предательстве Жулина

Как отметила фигуристка, ей в тот момент было очень больно и обидно.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Оксана Грищук заявила, что Александр Жулин был ее первой настоящей, наивной и нежной любовью. По ее словам, она почти на десять лет его младше.

Когда начались их отношения, ей было всего 19 лет. Из этой любовной связи она вынесла разбитое на осколки сердце и израненную душу. Шрамы от предательства Жулина, как она заявила, остались у нее на сердце на всю жизнь. Такого она никогда не забудет и не простит.

По словам Грищук, Жулин просил ее оставить ради него фигурное катание. Это якобы было бы доказательством ее любви к нему. Он просил родить ему ребенка. Вскоре Жулин уехал выступать в Америку, а Грищук действительно на время оставила тренировки, поверив, что они будут счастливы после его возвращения.

«А на самом деле, когда он мне это сказал и уехал в Америку, он закрутил роман с Навкой. Мне настолько все это было больно и обидно… Когда в три утра мне позвонила Майя Усова и сообщила о романе Саши с Таней, я думала, что умру. Потом стали писать, что это якобы я такая хитрая и ушлая, специально влюбила в себя несчастного Жулина, чтобы выиграть Олимпиаду. Взрослые и опытные интриганы, волки и волчицы фигурного катания везде представляли меня хитрой стервой». Оксана Грищук

Напомним, что Оксана Грищук побеждала в танцах на льду вместе с Евгением Платовым на олимпийских играх 1994 и 1998 годов. Соревнования проходили в норвежском Лиллехамере и японском Нагано, сообщает портал sport24.ru.

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