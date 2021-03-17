«Моя мама не хочет меня впускать в дом»: Максакова заявила, что родственники кинули ее на доверии

Как отметила оперная дива, она в шоке от поведения своей семейки.

Оперная дива Мария Максакова заявила, что русский народ прекрасен. Среди россиян много замечательных людей, среди которых, правда, как и у любого народа, есть те, которые обманывают, не щадят, готовы растоптать вдову и ее маленького ребенка.

Как отметила Максакова, ее основные претензии заключаются к ее семейке. Бывший муж бизнесмен Владимир Тюрин, как она утверждает, забрал ее офис в центре Москвы, не отдает ей обещанные деньги.

«Мама моя не хочет меня пускать в дом. Им все кажется элегантным такое поведение в мой адрес. То есть, когда все это выносится в такую плоскость, как будто бы это какое-то морально-этическое неприятие, какой-то там идеологический спор, — это все вранье. Это чушь абсолютная». Мария Максакова

Как отметила оперная дива, родственники просто кинули ее на доверии. Ей от этого очень неприятно, но сейчас пока она ничего не может с этим поделать.

Напомним, что Мария Максакова сейчас живет на Украине. Несколько лет назад в центре Киева был застрелен ее муж беглый политик Денис Вороненков, сообщает «Комсомольская правда».

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