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«Даня – обиженный ребенок»: мать Милохина высказалась о сыне, который не идет на контакт

Как отметила Любовь Бережная, она будет ждать звонка тиктокера всю жизнь.

«Даня – обиженный ребенок»: мать Милохина высказалась о сыне, который не идет на контакт
Даня Милохин. Фото: Globallookpress.com

Биологическая мать тиктокера Дани Милохина, Любовь Бережная, в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале призналась, что всю жизнь будет ждать звонка от сына. Она мечтает увидеться с ним и объясниться.

Любовь Бережная
Любовь Бережная. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

«Даня — обиженный ребенок. Времени прошло много, и я знаю, что он меня может никогда не простить. Я не пыталась связаться с Даней. Думаю, он этого не хочет. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся и он все поймет».

Любовь Бережная

Напомним, что мать и отец оставили Даню Милохина и его брата Илью в детском доме, когда те были еще совсем маленькими. При этом родители прекрасно знали, где находятся их дети, но не пытались забрать их обратно. Объявились же они, только когда их наследники стали известными на всю страну.

Между тем Илья Милохин с мамой не так давно встречался, обиды на нее он не держит. В то же время братья на данном этапе не общаются даже между собой. Пока о примирении в этой семье не может идти и речи.

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Тэги

Даня МилохинИлья МилохинЛюбовь БережнаяПервый каналПрограмма "Пусть говорят"