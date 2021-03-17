«Где-то в сторонке плачет Петренко»: Климова сверкнула «ложбинкой греха» на секси-фото в пеньюаре

43-летняя Екатерина Климова, наверное, имеет какой-то эффективный секрет молодости и красоты. А как еще объяснить тот факт, что в своем возрасте и после четырех родов она сохранила отличную фигуру, как у девочки, и кожу без намека на морщины?

Обладательница чарующих зеленых глаз и женственных форм свела с ума тысячи поклонников. Каждое ее фото в Сети обсуждается и тиражируется. На сей раз волну комментариев вызвал снимок, опубликованный в ее фан-аккаунте. В кадре звезда сериала «Бедная Настя» красиво позирует в полупрозрачном пеньюаре и кружевной сорочке оттенка экрю. Этот изысканный домашний наряд из шелка не смог скрыть ее шикарного декольте, которое так и притягивало взгляды мужчин. Не случайно во Франции эту зону поэтично именуют «ложбинкой греха».

«Женщина от слова «фантастика», «Секси нереальная», «Ух и горячая дама», «Роскошная женщина», «Где-то в сторонке плачет Петренко», — написали на просторах интернет-пространства фолловеры.

Напомним, актер Игорь Петренко — второй муж артистки. Он него у нее родилось двое сыновей — Корней и Матвей. Первым мужем Екатерины был ювелир Илья Хорошилов, у них в союзе появилась дочь Елизавета, которая уже учится в МГУ. В третий раз знаменитая брюнетка отправилась под венец с артистом Гелой Месхи, от него звезда воспитывает дочь Беллу.

Смотрите также