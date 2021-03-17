«Взрослая спортсменка»: Авербух объяснил, почему Грищук не сможет выступить на «Ледниковом периоде»

Хореограф Илья Авербух в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему приглашение двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук на шоу «Ледниковый период» фактически исключено.

«Оксане дорога в «Ледниковый период» открыта, но есть много сложностей. Она, кстати, каталась в российских проектах, которые показывали ранее на канале «Россия». Сейчас она живет в США. Пригласить ее достаточно сложно, как, впрочем, было и тогда. Приезд, билеты, проживание на такой длительный срок. Это накладывает свои отпечатки». Илья Авербух

Как добавил Авербух, Оксана Грищук — великая фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.

«Я ее всегда любил, бесконечно уважаю, выдающаяся личность. Но Оксана Грищук уже взрослая спортсменка. Проект «Ледниковый период» все-таки больше для тех, кто недавно завершил свою карьеру», — сказал Авербух.

Ранее Оксана Грищук, которой 48 лет, заявила, что ее не взяли в один из «Ледниковых периодов». Причем, как она заверила, руку к этому приложила тренер Татьяна Тарасова.

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