«Это гладиолусы?»: как Михалкова оконфузилась, купив у дороги нарциссы

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в последнее время старается проявить себя не только в актерской профессии. Она стала ведущей «Детского КВН» на СТС, написала книгу «Не говори мужчинам: «Нет» и даже создала киносценарий. В настоящий момент специальная комиссия решает, ставить по ней фильм или нет.

В общем, девушка старательно пытается откреститься от привязавшегося к ней амплуа красивой, но несколько легкомысленной и, скажем так, не слишком эрудированной дамы. Этот имидж родился не на пустом месте – уж больно убедительно играла таких дамочек артистка на протяжении многих лет. При этом звезда вела довольно закрытый образ жизни и судить о ее уме можно было только по телепрограммам.

Однако накануне Юлия выдала в личном блоге такое, из-за чего ей вряд ли вскоре удастся отвязаться от прилипшего образа. Звезда запечатлелась с букетом нарциссов, обычных весенних цветов, которые каждый год с началом весны начинают продавать бабушки на рынках и возле дорог.

«Обман!» — возмутилась она. Оказалось, что она приняла плотно скрепленный букет за один пышный цветок, потому, что, якобы, ей так сказал «представитель малого бизнеса». Но дальше Михалкова удивила еще больше, она спросила своих поклонников: «Кстати, что это за цветы? Гладиолусы?» Ситуация выглядела настолько комичной, что напомнила знаменитую сценку из «Уральских пельменей», где Дмитрий Брекоткин говорит знаменитую фразу: «Потому что гладиолус».

А может быть это было шуткой юмористки? Как вы считаете?

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