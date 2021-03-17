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Эротично и смело: Каменских сбросила брюки и в позе лягушки показала постройневшие ноги

В певице поклонники не узнают прежней аппетитной артистки.

Эротично и смело: Каменских сбросила брюки и в позе лягушки показала постройневшие ноги
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Анастасия Каменских давно и прочно завоевала славу не только неординарной артистки, но и привлекательной женщины, у которой «попа, как у Ким». Именно так она пела в своей знаменитой песне, а ее поклонники радовались этому факту, с удовольствием созерцая ее достоинства.

Но, как оказалось, знойная артистка все это время мечтала совсем о других формах. Сейчас она больше напоминает грациозную лань, чем пышную американскую звезду с армянскими корнями. И, похоже, Настя вполне довольна этим эффектом. Ведь ее личный блог постоянно наполняется кадрами, где она с гордостью демонстрирует свои хрупкие формы.

На сей раз Каменских решила показать свои стройные ножки. Сделала она это, надо заметить, весьма оригинальным способом – сбросила с себя брюки, оставшись в одном лонгсливе, села в позу лягушки и запечатлелась на камеру.

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