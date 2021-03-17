Беременность, выход в свет и вечер дома: вдова Грачевского поделилась трогательными снимками с мужем

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский ушел из жизни от последствий коронавируса в январе этого года. Для многих эта новость стала ударом, ведь мужчина, казалось, шел на поправку и даже успел сделать оптимистичный пост из больничной палаты в социальных сетях. Однако вирус оказался коварнее.

Молодая вдова кинодеятеля Екатерина Белоцерковская до сих пор не находит себе места, она искренне любила своего мужа и планировала прожить с ним долгую и счастливую жизнь. Их сыну Филиппу всего один годик, а поженились они только в 2015-м.

Сейчас актриса находит утешение только в перелистывании старых фотоархивов, оживляя в своей памяти лучшие страницы своей жизни с любимым мужем. Некоторыми кадрами Екатерина поделилась в личном блоге. Практически на всех снимках Борис сияет лучезарной улыбкой, а его жена буквально дышит нежностью к своему супругу.

В кадре пара предстает в театре, во время семейного торжества и дома на диване. И только влюбленным людям дано вот так просто и долго сидеть вместе рядом, наслаждаясь лишь обществом друг друга.

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