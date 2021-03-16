«Счастье стать мамой»: звезда «Ворониных» показала архивное фото новорожденной дочери

В семье актрисы Екатерины Волковой и ее мужа Андрея Карпова 16 марта — особенный день. Десять лет назад в шестнадцатый день весны на свет появилась единственная дочка пары Елизавета.

По случаю праздника Екатерина Волкова устроила в Instagram целый ретропоказ снимков наследницы. Она показала, как росла и менялась Елизавета, в кадрах девочка предстает с годовалого возраста до нынешнего.

«Солнышко наше, расти здоровенькой, счастливой и как можно дольше оставайся маленькой девочкой, повзрослеть всегда успеешь. Люблю тебя, мое счастье, моя маленькая зайка!» — обратилась звезда сериала «Воронины» к дочери.

А немного позже актриса решила показать Елизавету в том возрасте, когда снимки малышей не принято демонстрировать публично. На фото Екатерина запечатлена с новорожденной Лизой. Малышка сладко спит, положив голову маме на плечо.

«Счастье стать мамой», — прокомментировала трогательный кадр Екатерина Волкова.

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