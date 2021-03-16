Затерянные в песках: Лиза Арзамасова запечатлелась с Ильей Авербухом в Дубайской пустыне

Звездная пара отправилась на сафари по Руб-Аль-Хали.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух еще недавно прогуливались по живописным местам Приэльбрусья. Но вот уже пару дней актриса постит в Instagram снимки и видео из совершенно другой локации.

Ждать наступления тепла в Москве звездная пара отправилась в Арабские Эмираты, как это делают в последнее время многие представители селебрити.

Примечательно, что Лиза Арзамасова публиковала снимки, на которых запечатлена одна.

Это обстоятельство очень смущало ее поклонников — неужели юная блондинка отправилась в Дубай одна? Отвечая на их вопросы, звезда поделилась совместным фото с Ильей Авербухом.

«Вы спрашивали: где муж? Так вот же он!» — написала девушка под снимком.

В кадре Лиза Арзамасова и Илья Авербух предстали на фоне Дубайской пустыни Руб-Аль-Хали, куда, вероятно, приехали на сафари.

Лица супругов замотаны арафатками, видны только глаза, да и те — в очках от солнца. Поклонники Арзамасовой оценили ее чувство юмора.

«Двое из ларца — одинаковы с лица», «Это хорошо, а рядом с ним кто?», «Бедуины новой волны», «Семейка бедуинов Арзамасова — Авербух в родовом оазисе! Хорошего настроения и быстрых верблюдов», — высказываются в Сети.

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