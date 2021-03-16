«Трогательный момент»: Дружинину умилил рассказ Киркорова на «Маске» о пробах в ее фильм

Знаменитый режиссер Светлана Дружинина не смогла пройти мимо эпизода, который произошел на шоу «Маска», вышедшем в эфир в минувшее воскресенье, 14 марта. Во время программы председатель жюри шоу Филипп Киркоров увидел на сцене среди реквизита свой портрет.

«Ой, это мой портрет. А вы знаете его историю? Это мои первые в жизни кинопробы у Светланы Дружининой в фильм «Синдбад-Мореход». Кино так и не состоялось, Светлана Сергеевна до сих пор кинодива. Откуда вы раздобыли этот портрет? Это потрясающе! Мне здесь восемнадцать лет», — поделился Филипп Киркоров.

Светлана Дружинина, увидевшая этот эпизод, была невероятно тронута тем, как тепло о ней отозвался поп-король. Она поблагодарила Филиппа Бедросовича за этот жест.

«Какой трогательный момент случился на недавнем эфире шоу «Маска». Спасибо, дорогой Филипп, за искренние эмоции! Талантливый, красивый человек», — написала в Instagram Светлана Сергеевна.

Чуть позже режиссер записала видеообращение к поп-королю, в котором еще раз поблагодарила его за приятные минуты, и добавила, что их встреча была неслучайной.

Филипп Киркоров тут же отреагировал на пост Светланы Дружининой.

«Наша встреча судьбоносная. Для меня — так точно! Часто вспоминаю и благодарю бога за нее и за вас!» — написал поп-король в комментариях.

Смотрите также