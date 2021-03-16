«Все съемки живые – из зала, из-за кулис»: бывший пресс-секретарь Началовой поделилась редкими видео певицы

Шестнадцатое марта – скорбная дата для всех, кто знал и любил певицу Юлию Началову. В этот день 2019 года 38-летняя вокалистка скончалась от сепсиса в реанимации одной из столичных клиник.

Память о трагедии еще очень свежа в сердцах поклонников Юлии Началовой. Они готовы снова и снова рассматривать фото и видео певицы, слушают ее песни.

Уникальными кадрами из своего архива с почитателями таланта Юлии Началовой поделилась бывший пресс-секретарь вокалистки Анна Исаева. Она сделала подборку из фото и видео певицы и опубликовала ее на своей страничке в Instagram.

«Два года назад, ровно в этот день 16 марта, часы, отсчитывающие жизненные мгновения Юлии остановились, — написала Анна Исаева под видео. — Мгновения, мгновения, мгновения, из которых складывается жизнь. О них я повествую сегодня. Все съемки лайфовые, живые, из зала, из-за кулис».

Подписчики Анны Исаевой поблагодарили ее за память о Юлии Началовой.

«Наша девочка, каждый день я захожу на твою страничку, в надежде на то, что там появится новая запись с твоей фотографией, где ты улыбаешься, где ты счастлива, и светятся глаза», «Юля – солнце. Светлая память красивой девчонке!», «Анечка, спасибо за память. Сегодня такой тяжелый и непростой день. Этот день в 2019 году не выходит у меня из головы. Рыдала, не переставая. И потом два года с ее голосом каждый день. С ее смехом и улыбкой. Смотрю на нее и думаю, что она просто уехала на гастроли», — высказываются в Сети.

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