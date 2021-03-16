Шоумена Алишера Моргенштерна могут привлечь к уголовной ответственности за пропаганду фашизма. Поклонники рэпера внимательнее изучили творчество кумира.

Оказалось, в прошлом за Алишером были замечены некоторые грехи. По большей степени, это выражается в провокационных клипах знаменитости. Моргенштерн позволил себе ударить женщину в кадре. Но помимо оправдания насилия над женщинами, владельца ресторана Kaif Provenance обвиняют еще и в публичной демонстрации атрибутов фашизма.

«Господа, вас ничего не смущает?» — обратились к Алишеру подписчики Моргенштерна, пишет «Комсомольская Правда».

На недовольства зрителей ответил коллега Моргенштерна — блогер Олуреми Мустафа:

«Чем вас оскорбляет демонстрация ролика, в котором Гитлер показан три раза, два из которых совершает самоубийство? Мем „Шрек VS Гитлер“ давно гуляет по Сети, это суперпопулярная тема из ТикТока. Там тысячи роликов в стиле Шрек против супергерои/рэперы/поп-персонажи и прочее, вот и Гитлер там тоже есть. Это эпатаж, но в чем тут пропаганда фашизма? Комическое изображение фюрера все-таки отличается от пропаганды его идеологии».

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