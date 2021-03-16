На могилах Ирины Скобцевой и Алены Бондарчук оставляют письма со словами из Святого писания

Стало известно, что в списке мистических могил знаменитостей стало на два склепа больше. Усопшие Ирина Скобцева и Алена Бондарчук неожиданно заинтересовали поклонников.

Охранники московских кладбищ, где похоронены артисты, привыкли к странным происшествиям на погостах. Так, ранее было замечено, как девушки и женщины толпами шли к местам захоронения певицы Юлии Началовой и поп-исполнительницы Жанны Фриске. По словам работников кладбищ, некоторые поклонницы всерьез верили, что земля с погостов артисток поможет им решить проблемы в личной жизни.

Что касается могил жены и дочери режиссера Сергея Бондарчука — Ирины Скобцевой и Алены Бондарчук, никаких подозрительных действий на них не наблюдалось. Однако в последнее время посетители Новодевичьего кладбища стали замечать странные письма. Все они обращены родственникам усопших женщин. Примечательно, что в текстах много цитат из Святого писания. Об этом заявили «Дни.Ру».

Напомним, Ирина Скобцева умерла 20 октября 2020 года. С разницей в 26 лет актриса покинула этот свет в один день с мужем Сергеем Бондарчуком. Их дочь Алена скончалась в 2009 году от рака.

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