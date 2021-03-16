«В арабском стиле»: сын певицы Валерии показал просторные апартаменты в Дубае, куда переехал с семьей

Арсений Шульгин заявил, что в отеле их дружной компании было слишком тесно.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе с женой Лианой и маленькой дочкой Селин уже неделю находится в Дубае, где ему удачно удается совмещать работу, общение с друзьями и отдых.

Сначала звездная семья поселилась в отеле, но затем было принято решение расшириться, так как номер показался тесным. Арсений Шульгин перевез жену и дочку в просторные апартаменты в Дубае с шикарным видом на залив. Молодой отец в восторге от огромной площади их нового жилища. Сын Валерии похвастался в сторис Instagram, с каким шиком устроилась в апартаментах его семья.

«В отеле было супер-пупер-тесно. Даже некуда было разложить вещи, — объяснил Арсений Шульгин причину переезда. — В нашем распоряжении большие апарты в арабском стиле, смотрите».

Молодой человек продемонстрировал огромные комнаты, обставленные дорогой мебелью в арабском стиле.

«Какая спальня — с божественным видом и самая любимая моя локация – это балкон. Просто рай. Смотрите, какой вид», — восторгается Арсений Шульгин.

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