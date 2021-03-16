Бывшая любовница «Иванушки» Олега Яковлева попала в психиатрическую клинику из-за войны за наследство

Бывший солист «Иванушек» Олег Яковлев скончался четыре года назад. И до сих пор между родственниками не утихают страсти вокруг оставленного звездой наследства.

Как выяснилось, у артиста остались три квартиры в Москве, также жилье в Черногории и Болгарии. При этом, в завещании не было указано имени гражданской жены певца — Александры Куцевол.

Женщина сдаваться не намерена. Сначала она забаррикадировалась в одной из квартир Олега в центре Москвы и не хочет съезжать. И даже судебные приставы пока не в силах ее оттуда выгнать.

Кроме того, Александра предоставила две поддельные справки о браке с Яковлевым, которые суд не принял. А во вторник, 16 марта, стало известно о том, что женщина проходит лечение в психлечебнице. Друзья певца уверены – она пытается любыми способами замедлить процесс выселения из квартиры.

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