«Я и не уезжал»: оскандалившийся актер Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию

Звезда фильма «Левиафан» заявил, что просто вывозил детей ради получения образования за океаном.

56-летний актер, за плечами которого участие в нескольких очень удачных кинопроектах, Алексей Серебряков объявил, что вернулся из Канады в Россию.

Накануне артист был замечен на светской премьере одного из фильмов. Журналисты поинтересовались у Серебрякова, живет ли он по-прежнему на две страны – Канаду (где постоянно находится его семья) и Россию (где он востребован в профессии). Тот ответил отрицательно, сделав акцент на том, что сейчас он живет в России.

Более того, Алексей Серебряков дал понять, что в его планы никогда не входил переезд в другую страну.

«Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — приводит слова Алексея Серебрякова издание Super.ru.

Говорить о том, в какой из двух стран – России или Канаде жить лучше, актер отказался, заявив, что заниматься подобными сравнениями нелепо.

Напомним, пару лет назад Алексей Серебряков дал интервью Юрию Дудю, которое запомнилось скандальными высказываниями артиста о России. В частности, артист назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи.

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