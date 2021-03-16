«Скрытое послание в Испанию»: Алана Мамаева снова резко высказалась в адрес любовницы мужа

Пока еще жена футболиста Павла Мамаева Алана снова высказалась в отношении испанской любовницы спортсмена Ирен Гарсия. Несмотря на то, что европейская красавица уверяла, что не знала о наличии у Павла жены и двух детей.

— Скрытое послание в Испанию: Все свое достоинство ты уже отдала чужим мужикам!, — написала она в своим Инстаграме.

Ирен, при этом, пожаловалась на травлю со стороны российских поклонников. Дело в том, что Алана, узнав об измене мужа, выложила в Сеть адрес, телефон и данные паспорта своей соперницы. Разумеется, ей начали звонить, писать и, возможно, приходить в гости неизвестные люди.

— Она мне всерьез угрожала — я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию, — отметила испанка.

Сейчас Мамаевы находятся в процессе развода. Об этом Алана сообщила в социальных сетях.