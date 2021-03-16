«Думала, эти вопросы начнутся с 25-ти лет»: дочь Любови Толкалиной высказалась о беременности

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, 19-летняя красавица-модель, художница и студентка Мария и ее избранник Никита полгода назад сыграли свадьбу. С тех пор девушку в соцсетях постоянно подозревают в том, что она готовится стать мамой. Логика пользователей примитивна и грубовата — раз вышла замуж, рожай!

Наследница известного семейства к тому же обожает трендовые наряды, которые предусматривают объемность и свободный крой, что только добавляет фантазии тем, кто склонен во всем видеть беременность.

Марию Михалкову постоянные домыслы в Сети и расспросы подписчиков о грядущем пополнение в семье вывели из себя. Девушка в Instagram дала понять, что мамой ей становиться, как минимум, рано.

«Сидишь в свободном платье? Задержка? Болит голова? Болит живот? Плохое настроение? Значит, ты беременна!» Я думала, что эти вопросы начнутся с 25-ти лет! Что за фигня? Нет, я не беременна», — заявила 19-летняя дочка Любови Толкалиной.

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