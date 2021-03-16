Снова вместе, снова рядом: мужа королевы Елизаветы II выписали из госпиталя

Ее Величество, королева Великобритании Елизавета II вновь чувствует себя счастливой женщиной. Переживавшая за здоровье мужа, принца Филиппа, царствующая королева теперь может жить спокойно — ее супруг вернулся в Виндзорский замок, где он и его жена живут в изоляции, пока бушует эпидемия коронавируса. В этот вторник, 16 марта, принца Филиппа выписали из клиники, где он провел четыре недели.

У госпиталя, как и положено, 99-летнего монарха поджидали журналисты, успевшие сделать несколько снимков выздоровевшего принца, отмечает информационное агентство Associated Press. Так что, весь мир может убедиться в том, что супруг Елизаветы II находится в добром здравии и передвигается на собственных ногах.

Напомним, герцог Эдинбургксий был госпитализирован 16 февраля, у него было диагностировано инфекционное заболевание. Через какое-то время принца Филиппа перевели в кардиологический госпиталь, где ему провели операцию на сердце.

Все это время королева Елизавета II не виделась с мужем. Скрашивали одиночество ее Величеству щенки породы корги, которых она приобрела, когда супруг попал в больницу.

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