«Спи спокойно, девочка моя»: подруга Началовой показала, как выглядит могила певицы спустя два года после похорон

Юлия Костюшкина посетила Троекуровское кладбище в день памяти вокалистки.

Шестнадцатое марта — скорбная дата для всех поклонников певицы Юлии Началовой. Исполнилось два года со дня ее смерти. Вокалистке навсегда осталось 38 лет.

В день памяти Юлии Началовой ее близкие и друзья посетили Троекуровское кладбище, где похоронена звезда. Жена известного исполнителя Стаса Костюшкина Юлия поделилась в Instagram фото, на котором запечатлела, как сейчас выглядит могила Юлии Началовой.

Захоронение с памятником из черного мрамора усыпано розами, среди которых преобладают белые.

«Помяните Юляшу добрым словом, она была замечательным человеком, дочерью, мамой и другом, — написала под фото Костюшкина. — И уж точно не хотела бы слышать грустные слова, поэтому мы вспоминали сегодня наши общие моменты с улыбкой, но со слезами на глазах!»

Жена Стаса Костюшкина призналась, что боль утраты начинает потихоньку стихать, остаются лишь самые светлые воспоминания о Юлии Началовой.

«Спи спокойно, девочка моя, в моей памяти ты навсегда», — обратилась Костюшкина к покойной подруге.

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