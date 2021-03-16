«Уже в другой больнице»: перенесшая кому бывшая жена Аршавина госпитализирована с тяжелой формой коронавируса

Перенесшая аутоиммунное заболевание и панкреатит, несколько дней нахождения в реанимации в искусственной коме, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина на днях вновь попала в больницу. На этот раз у мамы троих детей диагностирована пневмония на фоне сложной формы CoViD-19.

О госпитализации Алисы Казьминой в соцсети рассказала ее мама Наталья Сарычева. Женщина общалась с подписчиками в комментариях к одному из своих постов и сообщила печальную новость о том, что ее дочь вновь тяжело заболела.

«Моя дочь уже в другой больнице, у нее CoViD и пневмония с осложнением», — написала Наталья Сарычева.

Из-за болезни Алиса Казьмина пропустила день рождения старшего сына Алексея, которому накануне исполнилось семнадцать лет.

Проблемы со здоровьем — не единственная напасть, с которой приходится сейчас иметь дело бывшей жене Андрея Аршавина. Многодетной маме судом предписано освободить дом, который принадлежит матери ее экс-супруга. Бывшая свекровь требует через суд от Алисы почти два миллиона рублей за то, что та не выселяется из недвижимости, к которой не имеет отношения, и фактические хозяева не могут ее ни сдать, ни продать.

Мама Казьминой возмущена таким положением дел.

«Нелюди… Они хоть бы дали поправиться. Ведь здесь их ребенок», — прокомментировала Наталья Сарычева.

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