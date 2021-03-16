«Поверить в это, понять, принять невозможно до сих пор»: мать Началовой почтила память дочери

Певица ушла из жизни два года назад.

Мать покойной певицы Юлии Началовой, Таисия, в Instagram сделала репост записи, которая ранее появилась на фанатской страничке ее дочери в Instagram. На кадрах можно увидеть самые яркие выступления исполнительницы разных лет. Таким образом Таисия почтила память своей дочери.

«Два года без нашей любимой и безгранично талантливой девочки — Юли Началовой. Поверить в это, понять, принять невозможно до сих пор. О Юле невозможно говорить в прошедшем времени. Она с нами. Она продолжает жить в своих песнях, в своем творчестве». Фанаты Юлии Началовой

В записи также сказано, что Юлия Началова всегда была желанной гостьей творческих вечеров у признанных мэтров отечественной музыки. Юлии, к примеру, без проблем удавалось подарить вторую жизнь некогда забытым произведениям.

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет.

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