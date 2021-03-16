«Поездка обошлась в космос»: Борисова объяснила, почему отдых в Египте встал ей в 250 тысяч рублей

Телеведущая Дана Борисова в Instagram объяснила, почему поездка в Египет обошлась ей в 250 тысяч рублей. Впрочем, она ни о чем не жалеет.

«Поездка обошлась в космос. Примерно в 250 тысяч рублей, но это единственная на данный момент страна, куда со спокойным сердцем можно везти Мишку (любимец семьи. — Прим. ред.). На Мальдивы нельзя. Турция на время пандемии прекратила принимать туристов с питомцами. На Занзибаре собак по прилету забирают одних, без хозяев, на двухнедельный карантин. В Эмираты — очень много документов, анализов и справок».

Дана Борисова

Как отметила ведущая, в Египет требуется минимум справок. Однако ей пришлось брать дорогие билеты на самолет: 75 тысяч рублей туда и обратно до Каира. Плюс еще 22 тысячи рублей стоил рейс из Каира до Шарм-Эль-Шейха. Плюс доплата за собачку в 60 евро в одну сторону. Как отметила звезда, за пятизвездочный отель она выложила 120 тысяч рублей. При этом Борисова заверила, что ни о чем не жалеет и денег ей не жалко.

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