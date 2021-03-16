Милота и светская львица: Собчак запечатлела трогательную прогулку сына с голубоглазыми хаски

Дерзкая и прямолинейная Ксения Собчак на самом деле имеет еще несколько масок: отдельную — для своего мужа Константина Богомолова,и еще одну — для маленького сына Платона. С любимым мужчиной она становится женственной и нежной, с наследником — заботливой и внимательной. Поклонники звезды с удовольствием наблюдают за этими преображениями светской львицы.

Насколько трогательно светская львица умеет общаться со своим отпрыском, можно было недавно увидеть во время катания мамы и сына в собачьей упряжке. Ксения Анатольевна как наседка заботилась о сыночке и умилялась голубоглазыми хаски. Ситуация выглядела еще более нежной из-за наряда Платона, который примерил забавную шапочку с заячьими ушками.

Напомним, сын Ксении Собчак появился в ее первом браке с актером Максимом Виторганом. Они расписались в 2013-м, через три года у них родился сын, а фактически расстались в 2018-м. Свадьба с режиссером Константином Богомоловым состоялась в сентябре 2019 года. Детей во втором браке у ведущей нет.

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