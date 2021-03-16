«Мурашки по коже»: чем Навку удивил байкальский морж возле проруби

Татьяна Навка в настоящий момент снимается в документальном фильме в окрестностях Байкала. Подробности фигуристка не рассказывает, но иногда делится кадрами с кинопроцесса.

Судя по ним, звезда пошла на определенный риск ради работы: она предстала на весеннем льду на коньках. Ради эффектных кадров спортсменка прокатилась по зыбкой поверхности, оставив позади себя трещины.

На этом большие сибирские приключения для знаменитой блондинки не закончились. Огромное впечатление на нее произвел случайно появившийся мужчина, который моржевал на озере. Специально для Татьяны он поднял стакан чистейшей воды из самого центра проруби.

«Ух! У меня аж мурашки по коже!» — призналась Навка.

«Байкал умеет удивлять!! В такой мороз мы встретили моржа! Мне даже смотреть на это было холодно, не говоря уже о том, чтобы представить туда нырнуть!!! Но водичка безумно вкусная, чистая и свежая!!! Потрясающе круто!!!! Сказочные и мощные впечатления от такой красоты!» — также прокомментировала поступок мужчины фигуристка.

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